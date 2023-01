The Last of Us Parte 1: arriva la demo su PS5 per celebrare l’uscita della serie HBO

La serie TV di The Last of Us arriva su HBO e Sky

Debutta oggi in Italia, su SKY e NOW, l’attesa serie TV di The Last of Us. Per celebrare la premiere della serie, Sony ha deciso di fare un piccolo regalo anche ai videogiocatori PlayStation che potrebbero decidere finalmente di avvicinarsi al videogioco, proponendo una demo di The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5.

La demo permette di provare le prime due ore dell’avventura creata da Naughty Dog ed è accessibile unicamente per gli utenti abbonati al tier Premium di PlayStation Plus. Con questo abbonamento gli utenti possono anche accedere al vasto catalogo di titoli proposti dal PlayStation Plus, scaricabili senza costi aggiuntivi su PlayStation 4 o PlayStation 5.

In alternativa, come ci ricorda anche Naughty Dog, The Last of Us Parte 1 arriverà anche su PC il 3 marzo 2023.

The Last of Us Parte 1 è un remake del gioco del 2013 The Last of Us , presenta un gameplay rivisto, inclusi combattimenti ed esplorazione migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. La storia per giocatore singolo segue Joel , che ha il compito di scortare la giovane Ellie attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici e difendersi dalle creature cannibaliste infettate da un ceppo mutato delfungo Cordyceps . Il gioco include l’espansioneThe Last of Us: Left Behind , una campagna per giocatore singolo che segue Ellie e la sua migliore amica Riley.