Monolith Soft potrebbe essere al lavoro sul remake di Baten Kaitos, in uscita già nel 2023

Il prossimo progetto di Monolith Soft sarà un remake di Baten Kaitos?

Baten Kaitos: Eternal Wings, apprezzatissimo JRPG pubblicato nel lontano 2003 su Game Cube, potrebbe fare un ritorno sul mercato con un remake prodotto da Bandai Namco e sviluppato dagli autori originali, Monolith Soft. sotto l’attenta supervisione di Nintendo.

A riportare l’indiscrezione è Exputer e lascia intendere che, essendo Nintendo coinvolta, dovrebbe arrivare in esclusiva su Switch. Ad alimentare questa voce è il fatto che Bandai Namco sta assumendo per lo sviluppo di un nuovo progetto in collaborazione con Nintendo.

Inoltre, Bandai Namco aveva registrato il tredamark del gioco in Europa nell’estate del 2021. Insomma, tanti indizi diversi che sembrano effettivamente confermare il possibile ritorno di Baten Kaitos sul mercato. L’uscita del gioco sarebbe prevista nel 2023.

“Ora, tuttavia, le fonti hanno confermato che il primo gioco di Baten Kaitos riceverà un remake esclusivamente per Nintendo Switch. eXputer ha visto prove grafiche del titolo in fase di sviluppo ma non è in grado di condividerle pubblicamente in questo momento.

“Fonti hanno anche affermato che la data di uscita di questo remake è prevista per l’estate del 2023 e che una rivelazione è possibile durante l’E3 di quest’anno.”

“Inoltre, il remake è in lavorazione da parte dello sviluppatore originale del gioco, Monolith Studio, una società di proprietà di Nintendo, insieme a Bandai Namco. Inoltre, Nintendo è coinvolta nel nuovo remake e lavorerà con i due sviluppatori per supervisionare lo sviluppo del titolo”.

Fonte: My Nintendo News