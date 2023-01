The Last of Us: le vendite aumentano fino al 338% grazie alla serie di HBO

Le vendite del remake e della remaster di The Last of Us schizzano alle stelle

Dopo un grande debutto iniziale della premiere, che ha registrato più di 10 milioni di spettatori nei primi giorni, la serie TV di The Last of Us non si sta solo confermando un grande successo di critica e pubblico ma sta anche favorendo le vendite dei videogioco.

Secondo l’analisi di Gameindustry, le vendite di The Last of Us: Parte 1 per PlayStation 5 sono cresciute del 238% nel Regno Unito, mentre The Last of Us Remastered (reperibile ad un costo minore) ha registrato una crescita del 322%.

Negli Stati Uniti invece The Last of Us: Parte 2 e The Last of Us Remastered sono diventati i videogiochi per PS4 più venduti su Amazon, mentre The Last of Us: Parte 1 è rientrato nella Top 20 per PS5. Indubbiamente il remake patisce maggiormente il fatto di avere un prezzo pieno a 80 euro, diversamente dagli altri che sono reperibili ad un prezzo largamente più accessibile.

Ricordiamo inoltre che Sony ha celebrato il lancio della serie TV proponendo una demo di 2 ore di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5.