Chained Echoes – Recensione

Chained Echoes racconta non una, ma tante storie. Ecco la nostra recensione!

Nome completo : Chained Echoes

: Chained Echoes Piattaforme : Microsoft Windows, PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series X/S, Nintendo Switch

: Microsoft Windows, PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series X/S, Nintendo Switch Publisher : Deck13 Interactive

: Deck13 Interactive Developer : Matthias Linda

: Matthias Linda Distribuzione : Digitale

: Digitale Data d’uscita : 8 dicembre 2022

: 8 dicembre 2022 Genere : Azione, Avventura, Strategia, RPG

: Azione, Avventura, Strategia, RPG Versione testata : Nintendo Switch

Un nuovo mondo

Chained Echoes è un RPG uscito lo scorso dicembre, sviluppato dalla Matthias Linda, unico titolo realizzato, e pubblicato dalla Deck13 Interactive casa di lancio di: Lords of the Fallen o The Surge. L’avventura può sembrare realizzata una ventina di anni fa, essa è un omaggio ai vecchi titoli della tipologia. Un’avventura fantasiosa ed unica aspetta solo di essere giocata. Lo sviluppatore, grazie ad una campagna Kickstarter, ha così scritto una lettera d’amore dedicata alle pietre miliari come Final Fantasy VI o Xenogears.

Una guerra con tanti protagonisti

La storia è ambientata in una terra devastata dalla guerra, nel continente di Vandis, dove il principe di Tormund vuole unire con la forza i vari regni: così un gruppo di eroi, tutti diversi tra loro, verrà poi riunito dal destino per portare la pace in questo mondo. Una premessa tanto semplice quanto complessa. I colpi di scena saranno però all’altezza per rendere questo RPG un capolavoro. Il problema principale però sono i dialoghi, in alcuni di essi sono presenti errori di scrittura, lo sviluppatore non è propriamente un madrelingua di inglese quindi alcuni sbagli sono comprensibili.

Il gruppo che viene creato dai vari personaggi è piuttosto interessante: provengono tutti da diversi stili di vita ma solo uno emergerà come leader del gruppo. All’inizio verremo catapultati da una storia all’altra introducendoci tutti i personaggi, proprio come in Final Fantasy VI. Sarà vasta la scelta per definire il nostro preferito; aumentare il gruppo sarà possibile, tramite missioni secondarie, sbloccheremo altri protagonisti ma molto spesso la storia di quest’ultimi non sarà dettagliata come i primi e verranno esclusi dai filmati principali.

Come tutti i giochi di ruolo anche qui troveremo il sistema di potenziamento dei personaggi e la modifica dell’equipaggiamento. Il sistema a livelli però e differente dal guadagnare la solita esperienza, qui useremo dei frammenti di grimorio: essi sono sbloccabili tramite l’uccisione dei boss o aver sbloccato alcuni traguardi. Ognuno di questi potrà essere speso per potenziare le statistiche o sbloccare nuove abilità.

Le missioni secondarie avranno vari modi per essere sbloccate: la principale è quella che riguarda l’avanzamento della storia; un’altra opzione ci porterà a svolgerle tramite eventi a sorpresa che potremo trovare durante l’esplorazione della mappa di gioco.

Un combattimento venuto dal passato

In Chained Echoes durante l’esplorazione ci imbatteremo nei vari mostri presenti nella mappa, giustamente il nostro compito sarà quello di batterli per poter proseguire o sbloccare forzieri. Il combattimento è basato su un sistema a turni, con un massimo di quattro personaggi, non sarà possibile però cambiare la posizione dei partecipanti al combattimento; lo scambio di colpi è semplice e suddiviso in attacchi normali e abilità. Queste tipologie sposteranno una linea sulla barra chiamata Overdrive, questa sarà di tre colori: il giallo che non conferisce alcun bonus o malus; il verde invece potenzierà le nostre abilità; il rosso infine ci farà subire più danni del normale. Sarà nostro compito gestire bene quella barra tra turni passati, attacchi leggeri o l’utilizzo di un’abilità corrispondente ad un tipo in particolare affinché possa svolgere il suo lavoro a nostro favore.

All’inizio i combattimenti saranno difficili dato il livello alto dei mostri a differenza del nostro, molto probabilmente ci troveremo nell’eventualità di ricominciare il combattimento usando poi un po’ più d’astuzia. Una cosa che ci aiuterà in questi saranno, ovviamente, le nostre armi e armature: esse saranno possibili da potenziare da buff o abilità passive. Tuttavia avremo molta indecisione sul farlo dato che la quantità di oggetti più potenti che possiamo trovare, a distanza di poco tempo, è tanta; essi saranno molto facili da acquisire anche con un intervallo di pochi minuti.

Le meccaniche della battaglia verranno stravolte con la possibilità di usare le Sky Armor. Esse non useranno il sistema Overdrive ma quello a marce: da zero a due e queste avranno conseguenze simili a quelle della barra. Queste, oltre ad un cambiamento del combattimento, ci permetteranno di raggiungere nuovi spazi della mappa salendoci a bordo aumentando così lo spazio di esplorazione.

Un amore unico

La grafica è accompagnata da un sistema a 16BIT che da un fascino indimenticabile al titolo. Il sistema utilizzato rende il paesaggio ricco di colori e gradevole alla vista, ricco di dettagli rende lo spazio lucente e vivo. L’amore che prova lo sviluppatore per gli RPG è dimostrato anche nel comparto sonoro: una successione di suoni per ogni luogo che rende ancora più avvolgente il mondo in cui giochiamo, con tanto di cambio della canzone in determinate occasioni.

La localizzazione è assente dall’italiano, sarà possibile seguire la storia tramite: inglese, tedesco, francese e coreano.

È possibile acquistare il titolo su XBOX, Nintendo Switch, Steam e PS, sulle console di nuova e vecchia generazione, al costo di €24,99.

Commento finale Chained Echoes è un RPG ispirato a vecchi titoli ormai nostalgici. La storia è ambientata in un continente chiamato Vandis dove c’è una guerra in atto ed un gruppo di eroi verrà unito dal destino per portare la pace in questo luogo. Con la sua grafica in 16Bit ci permetterà di immedesimarci nella vita di quest’ultimi e del mondo che li circonda senza alcuna fatica. Un problema del titolo saranno alcuni dialoghi scritti male data la non appartenenza alla lingua inglese dell’autore, tuttavia sarà un’esperienza ricca di colpi di scena e storie da conoscere. Voto: 8

✓ Pro:

Ottima musica

Pixel Art dettagliata

Ottimo sistema di combattimento

✘ Contro:

Scrittura a volte non precisa

Alcuni livelli di combattimento non sono adeguati