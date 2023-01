Pillole Indie #42: Space Ribbon – Slipstream to the Extreme

Space Ribbon – Slipstream to the Extreme

Piattaforme : Steam, Nintendo Switch, PlayStation

Steam, Nintendo Switch, PlayStation Developer : CGA Studio, Onteca Ltd

CGA Studio, Onteca Ltd Publisher : Applaud Productions, Onteca Ltd

Applaud Productions, Onteca Ltd Data d’uscita : Anteprima (Steam) 4 Gennaio 2019

Anteprima (Steam) 4 Gennaio 2019 Genere : Driving, Racing, Arcade

Driving, Racing, Arcade Versione testata: Nintendo Switch

Space Ribbon – Slipstream to the Extreme è un titolo arcade facente parte della categoria racing e driving. Si tratta di un gioco dal setting futuristico, molto semplice nella struttura ma sicuramente intrigante dal punto di vista delle meccaniche di gioco.

Al titolo hanno lavorato i ragazzi del team di CGA Studio assieme a quelli di Onteca: numerosi sono infatti i riferimenti a titoli precedenti delle case di pubblicazione, soprattutto il cameo del panda (piuttosto inquietante) presente sin dalle prime fasi di gioco. La trama è pressoché assente, e viene fornito semplicemente un incipit che di seguito vi riportiamo (fornito dagli sviluppatori e da noi tradotto in italiano):

L’anno è il 2132 e le risorse rimanenti della Terra sono state estratte per creare Space Ribbon, una pista ambientata nei territori lontani della galassia. Qui puoi trovare creature spaziali giganti che vagano e panda extraterrestri e tigri che vomitano nastri illuminati di spazzatura spaziale dalle loro bocche. Gli esseri umani competono gareggiando su queste piattaforme ed utilizzando le auto lasciate sparse sulla Terra. Questo passatempo è diventato lo sport in più rapida crescita nella galassia. Lo scopo del gioco è quello di inseguire una bestia spaziale gigante e correre per entrare bocca della creatura.

Come suggerisce il titolo, il fulcro del gioco non è tanto quello di gareggiare e vincere tagliando per primi la linea del traguardo, ma quello di sfruttare le scie (Slipstream in inglese, per l’appunto) degli avversari.

In effetti, partire e superare tutti per essere primi non è assolutamente il metodo ottimale per la vittoria. Il titolo si basa esclusivamente sull’equilibrio durante la gara e sul fatto che dovrà essere il giocatore a capire quando retrocedere di qualche posizione (per poter così sfruttare la scia degli avversari e ricevere un boost in velocità) e quando invece avanzare sino a vincere la gara.

Una gara tipica è proprio quella in cui la nostra auto non compare mai nelle prime posizioni e che invece supera tutti proprio negli ultimi istanti: un sistema sicuramente ricco di adrenalina che lascia col fiato sospeso sino all’ultimo istante. La situazione di gioco in Space Ribbon – Slipstream to the Extreme può infatti essere sovvertita in qualsiasi istante, rendendo le gare molto dinamiche e divertenti.

Il gioco presenta una modalità libera e una Campagna, in cui potremmo percorrere tutte le piste e scoprire man mano anche livelli di gioco altrimenti nascosti. La Campagna permette dunque un aumento complessivo molto graduale di difficoltà, e permette anche la personalizzazione del veicolo attraverso la funzione di Garage: ogni volta che finiremo una gara ci verranno dati, infatti, alcuni pezzi da poter sostituire in modo da poter migliorare sempre di più il nostro bolide.

Le musiche accompagnano fedelmente un gioco psichedelico, frenetico e veloce: non sono molto ispirate e sicuramente non eccessivamente complesse, ma fanno il loro lavoro senza infamia né lode. Il comparto grafico, molto semplice e quasi ridotto all’osso, mostra la natura indissolubilmente indie del titolo che tuttavia si difende bene e sa come intrattenere nel migliore dei modi. Il fatto che esista una modalità segreta sbloccabile soltanto giocando è indice della cura dei particolari infusa dagli stessi sviluppatori. Il gioco presenta anche una traduzione in italiano, da non sottovalutare per titoli low budget come questo.

Il titolo presenta anche una modalità cooperativa fino a 4 giocatori, ed è ottimo per passare pomeriggi di divertimento con schermo condiviso “old school”.

In Sintesi

Space Ribbon – Slipstream to the Extreme è un racing game molto semplice, ma dalle meccaniche ben stratificate e soprattutto divertenti.

Voto: 6.5

✓ Pro:

Ottima progressione di gioco

Buona varietà di livelli

✘ Contro:

Poca longevità

