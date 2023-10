Dragon’s Dogma 2: a metà tra un reboot e un sequel ispirato a GTA 5

In occasione del Tokyo Game Show 2023 è stato presentato in forma giocabile Dragon’s Dogma 2, a cui è stata affiancata anche una nuova presentazione durante il CAPCOM Showcase.

La presenza del gioco all’evento giapponese ha permesso ad alcune testate di entrare in contatto con il team di sviluppo, guidato ancora una volta da Hideaki Itsuno. L’idea generale è che il nuovo Dragn’s Dogma sia estremamente simile al primo episodio, cosa che da un certo punto di vista trasmette quasi un feeling da reboot, piuttosto che da sequel.

Nella sua intervista concessa a VGC, Itsuno ha rivelato che l’ispirazione maggiore per il concepimento di questo sequel è stato GTA 5.

Volevamo principalmente prendere cose che non potevamo ottenere in Dragon’s Dogma al momento della sua uscita, sia per mancanza di tempo sia per aver spinto i limiti dell’hardware che c’era in quel momento. Quindi l’ispirazione principale è stata in un certo senso quella di avere noi stessi, finalmente pronti ad ottenere ciò che volevamo grazie agli hardware di nuova generazione.

Ma se dovessi scegliere un altro gioco uscito nel frattempo, direi GTA 5. Ho ammirato il modo in cui sono riusciti a creare un mondo in cui sembrava davvero che gli NPC vivessero le loro vite indipendentemente dal giocatore. Tutti i tipi di comportamenti emergenti interessanti potevano verificarsi ogni volta che esplori la città e tutti i tipi di strani incidenti sembravano accadere indipendentemente dal fatto che tu fossi lì o meno. Quella sensazione di un mondo vivo è qualcosa che ho sicuramente cercato di ottenere in Dragon’s Dogma 2.