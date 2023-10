Marvel’s Spider-Man 2: Peter e Miles contro Venom nel nuovo trailer

Gli Spider-Men affrontano Venom nel nuovo trailer cinematico

Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer cinematico per Marvel’s Spider-Man 2, in arrivo il 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5.

Nel video vediamo i due Spider-Men, Peter e Miles, impegnati ad affrontare il simbionte Venom.

Questa una panoramica del gioco offerta da Insomniac Games nel suo comunicato stampa: