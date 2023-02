The Legend of Dragoon: il grande classico Sony torna su PS4 e PS5!

The Legend of Dragoon torna su PS4 e PS5

Sony ha annunciato i nuovi titoli che si uniranno al catalogo PlayStation Extra e Premium il 21 febbraio e tra le novità spicca un gradito ritorno per tutti gli appassionati dei JRPG del passato: The Legend of Dragoon.

The Legend of Dragoon è un grande classico dell’era PlayStation, distribuito in Giappone il 2 dicembre 1999, negli Stati Uniti l’11 giugno 2000 e in Europa il 19 gennaio 2001. Si trattava di un gioco prodotto e pubblicato direttamente da Sony Computer Entertainment.

Ciò che ha reso popolare all’epoca il gioco era, oltre alla realizzazione 3D molto dettagliata, la possibilità di utilizzare la funzione Dragone (solo se in possesso del relativo Spirito di Dragone) per trasformare il personaggio in un cavaliere drago, ovvero un cavaliere dotato di armatura che trae forza dai draghi e che conferisce un’incredibile difesa e attacco.

Non è chiaro al momento se The Legend of Dragoon potrà essere acquistato singolarmente, oppure sarà incluso esclusivamente nel tier PlayStation Plus Premium.

Catalogo dei classici

PlayStation

Harvest Moon: Back to Nature

The Legend of Dragoon

Wild Arms 2

PlayStation 4

Destroy All Humans!