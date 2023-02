DC annuncia Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, il fumetto prequel del videogioco

DC annuncia il fumetto prequel del videogioco di Suicide Squad

Prima che la Suicide Squad affronti i più grandi supereroi del mondo in Suicide Squad: Kill the Justice League, scopri come questa Task Force X si è costituita in Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, la miniserie prequel ufficiale dell’attesissimo videogame di Warner Bros. Games, Rocksteady Studios e DC.

In questa miniserie in cinque parti, Amanda Waller ha assunto il comando del recentemente ricostruito Arkham Asylum, e le sue tattiche brutali e i suoi metodi spietati hanno dato vita alla struttura più sicura che Gotham City abbia mai avuto. Ma non bisogna dimenticare che si tratta sempre di Amanda Waller, e gli assi nella manica non le mancano. Arkham è solo parte del suo ultimo “piano di reclutamento”, perché la nuova direttrice è sempre alla ricerca dei detenuti più forti, furbi e brutali del carcere per arruolarli come nuovi membri della Task Force X.

Ogni copia di Suicide Squad: Kill Arkham Asylum includerà un codice digitale per un oggetto estetico riscattabile gratuitamente all’interno del gioco. Il primo numero vede ai testi John Layman (Batman Eternal, Detective Comics e Chew della Image Comics) per i disegni di Jesús Hervás (Are You Afraid of Darkseid?).

Suicide Squad: Kill Arkham Asylum 1 (di 5) arriverà nelle fumetterie e sulle piattaforme digitali aderenti martedì 30 maggio. Ogni numero sarà inoltre disponibile in contemporanea come day & date nei seguenti Paesi: Italia, Germania, Spagna e Brasile. In Italia il fumetto sarà distribuito in edicola, fumetteria, libreria e store online (amazon e panini.it).

Sul videogioco…

Suicide Squad: Kill the Justice League è uno sparatutto d’azione e avventura in terza persona che sfida ogni definizione del genere, in cui i giocatori potranno impersonare Harley Quinn (alias Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue) in una missione apparentemente impossibile: sconfiggere i più grandi supereroi del mondo, la Justice League, per salvare il pianeta. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox serie X e PC il 26 maggio.