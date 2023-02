Mortal Kombat 12 annunciato ufficialmente, arriverà entro il 2023

Il prossimo Mortal Kombat 12 è in dirittura d’arrivo. Nel corso della recente call con gli investitori, il CEO di Warner Bros. Discovery,, David Zaslav ha confermato l’uscita del nuovo Mortal Kombat entro la fine del 2023.

“C’è molto altro in arrivo, tra cui l’attesissimo Mortal Kombat 12 e Suicide Squad: Kill the Justice League , anch’essi in uscita quest’anno con ambiziosi lanciare proiezioni.