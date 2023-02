Elden Ring: annunciata l’espansione ‘Shadow of the Erdtree’

Annunciata l’espansione di Elden Ring

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno annunciato l’espansione di Elden Ring, intitolata “Shadow of the Erdtree”. Una data di rilascio non è stata annunciata al momento, e l’unico materiale promozionale è un nuovo artwork-

Ad accompagnare l’annuncio del DLC sui canali social, Bandai Namco ha aggiunto:

“Alzati, offuscato, e percorriamo insieme un nuovo percorso. Un’imminente espansione per Elden Ring , “Shadow of the Erdtree”, è attualmente in fase di sviluppo. Speriamo che tu non veda l’ora di vivere nuove avventure nell’Interregno.

Ecco il suggestivo artwork: