Annunciato un nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi!

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi tornerà con un nuovo capitolo!

Durante le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, un nuovo capitolo che segnerà il ritorno della serie a distanza di 16 anni dall’ultimo Budokai Tenkaichi 3.

Il teaser non mostra molto, si limita a ripercorrere i capitoli precedenti con n montaggio di vari scontri, culminando in una nuova sequenza in cui Goku si trasforma nel Super Sayian Blue.

A sviluppare il nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi sarà Spike Chunsoft. Non sono state ancora svelate le piattaforme di riferimento che ospiteranno il gioco.