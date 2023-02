Resident Evil 4 Remake: la modalità VR in arrivo su PlayStation VR 2, sarà un DLC gratuito

CAPCOM annuncia la versione VR di Resident Evil 4!

A ridosso del lancio di PlayStation VR 2, CAPCOM ha confermato ufficialmente che la modalità VR di Resident Evil 4 Remake è in fase di sviluppo in esclusiva per nuovo visore di Sony.

Non è chiaro in che modo funzionerà la modalità VR del remake, ma nel frattempo CAPCOM ha già precisato che il supporto al visore di PlayStation 5 sarà aggiunto prossimamente al gioco come un DLC gratuito, in maniera analoga alla VR Mode di Resident Evil Village.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, e PC via Steam.