Star Wars: Jedi Survivor – uno spettacolare trailer finale per il gioco di Respawn

In occasione della Star Wars Celebration, è stato presentato un nuovo trailer ufficiale di Star Wars: Jedi Survivor, quello finale per intenderci.

Il filmato è un mix di sequenze narrative che si alternano a quelle di gameplay, con un particolare focus soprattutto sulle nuove abilità del protagonista, che in questo sequel sfoggerà nuovi stili di combattimento con la spada laser.

Descrizione del gioco:

La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor , un gioco d’ azione e avventura in terza persona che attraversa la galassia di Respawn Entertainment, sviluppato in collaborazione con Lucasfilm Games . Questo titolo per giocatore singolo basato sulla narrazione riprende 5 anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue la lotta sempre più disperata di Cal mentre la galassia scende ulteriormente nell’oscurità. Spinto ai confini della galassia dall’Impero, Cal si ritroverà circondato da minacce nuove e familiari. Come uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è spinto a prendere posizione durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo equipaggio e l’eredità dell’Ordine Jedi?