Annunciato The King of Fighters XIII: Global Match per PS4 e Switch

Annunciata una nuova versione di The King of Fighters XIII

SNK ha annunciato ufficialmente The King of Fighters XIII: Global Match per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

L’azienda al momento non ha annunciato una data di uscita ufficiale, ma ha confermato nel corso del periodo estivo si terrà una beta su PlayStation 4. Ovviamente diamo per scontato che il gioco sarà retrocompatibile con PlayStation 5.

The King of Fighters XIII è il tredicesimo episodio della serie di videogiochi The King of Fighters, pubblicato dalla casa editrice giappone SNK Playmore.

Il gioco conclude la storia di Ash Crimson, protagonista della serie a partire da The King of Fighters 2003, Il principale designer del videogioco, Yamamoto, ha dichiarato che voleva che il gioco potesse essere giocato dai fan della serie sulla base della propria esperienza con i titoli precedenti. Inoltre non voleva che il gioco fosse troppo simile ai suoi predecessori, nonostante la precisa volontà di replicare il fascino dei precedenti titoli. Il 25 novembre 2011 è uscito negli Stati Uniti, il 2 dicembre in Europa e in Giappone nelle le versioni per PlayStation 3 e Xbox 360.

Una versione del gioco, denominata “Steam Edition” è disponibile su PC, via Steam.

A seguire intanto un primo teaser trailer: