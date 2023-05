Annunciato un nuovo Dragon Quest Monsters per Switch

Un nuovo Dragon Quest Monsters arriverà in esclusiva su Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato che un nuovo capitolo della serie Dragon Quest Monsters è in fase di sviluppo in esclusiva per Nintendo Switch.

L’annuncio è stato integrato in un trailer rilasciato in occasione del 25° anniversario della serie, ma a parte la piattaforma che ospiterà il gioco, altri dettagli non sono stati diffusi.

Il primo Dragon Quest Monsters, noto come Dragon Warrior Monsters in Nord America, è stato originariamente lanciato per Game Boy Color il 25 settembre 1998 in Giappone, il che significa che il franchise compirà 25 anni il 25 settembre 2023. La serie spin-off riprende il filone dei Pokémon, con il giocatore impegnato a catturare e allevare mostri della serie Dragon Quest.

L’ultimo capitolo della serie, Dragon Quest Monsters 3, è stato rilasciato in Giappone, in esclusiva su Nintendo 3DS.