Alone In The Dark arriva il 25 ottobre, prologo disponibile da oggi

Alone In The Dark arriverà a ottobre su console e PC

Il reboot di Alone in The Dark sarà disponibile dal 25 ottobre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC tramite Steam e GOG, al prezzo di lancio di 59,99 Euro.

Un prologo gratuito è disponibile da oggi su tutte le piattaforme e permetterà di avere un piccolo assaggio delle atmosfere horror del gioco finale.

THQ Nordic ha anche annunciato che i protagonisti di Alone in the Dark, Emily Harwood ed Edward Carnby, saranno interpretati rispettivamente dai famosi attori Jodie Comer ( Killing Eve , Free Guy ) e David Harbour ( Stranger Things , Black Widow ). Ogni attore presterà la propria voce, aspetto e capacità di recitazione al proprio personaggio. I giocatori sperimenteranno una visione diversa della stessa storia a seconda del personaggio che scelgono.

Ecco un nuovo video di gameplay: