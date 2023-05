Silent Hill: Ascension arriva nel 2023, trailer e nuovi dettagli per la serie interattiva

Silent Hill: Ascension è una serie TV interattiva che sarà trasmessa in streaming

Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games e dj2 Entertainment, in collaborazione con Konami , hanno rilasciato un nuovo trailer di Silent Hill: Ascension , oltre ad aver annunciato che la serie in streaming interattivo verrà lanciata nel 2023. Le piattaforme non sono ancora state annunciate.

Ecco quanto riportato nel comunicato stampa:

Silent Hill: Ascension segue diversi personaggi principali provenienti da luoghi di tutto il mondo tormentati dai nuovi e terrificanti mostri di Silent Hill L. In agguato nell’ombra, questi mostri minacciano di consumare le persone, i loro figli e intere città mentre vengono trascinati nell’oscurità sia dai recenti omicidi che dai sensi di colpa e dalle paure a lungo represse.

In Silent Hill: Ascension le azioni di milioni determineranno il risultato. Quando l’ultima scena viene trasmessa, quali personaggi sono sopravvissuti? Coloro che saranno rimasti saranno redenti, dannati o soffriranno? Anche i creatori del progetto non sanno come finirà Silent Hill: Ascension . Invece, il destino del personaggio è nelle mani del pubblico.

Questa volta non sperimenterai solo la paura. Invece, tu, insieme a un pubblico globale, avrai un’influenza diretta e permanente su come si svolge il destino dei personaggi e della storia. È la tua occasione per plasmare per sempre il canone di Silent Hill .

“Abbiamo fatto il possibile per creare un mondo onirico in Silent Hill: Ascension ‎con personaggi inquietanti e iperdettagliati, mostri ultraterreni, atmosfere coinvolgenti e un design audio e visivo generale di cui il nostro team è molto orgoglioso, “, ha dichiarato l’art director di Bad Robot Games, Chris Amaral, in un comunicato stampa. “Gli ambienti dettagliati, l’atmosfera inquietante e i personaggi e i mostri realistici dovrebbero davvero migliorare l’ esperienza horror , creando qualcosa che è puro Silent Hill , ma allo stesso tempo unico per il franchise.”