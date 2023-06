Gundam Batte Operation 2 è disponibile su Steam, i bonus di Code Fairy sono DLC

Gundam Battle Operation 2 debutta su Steam oggi

Bandai Namco Europe ha annunciato che MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 è disponibile per PC via Steam.

Già disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5, il gioco action multiplayer free-to-play sta reclutando piloti su PC: Mobile Suit di tutto il mondo possono lottare per la sopravvivenza in battaglie online 6vs6 su 17 mappe ispirate da iconiche ambientazioni dell’anime.

Ma la lotta non si ferma alle Mobile Suite: i piloti possono uscire dai loro mecha per riparare altre unità, piazzare bombe nelle basi nemiche e richiedere fuoco di supporto (e queste battaglie di fanteria potrebbero essere proprio quello che serve per vincere lo scontro).

Spendendo i loro DP, la moneta in-game che si ottiene in combattimento, i piloti possono anche personalizzare una delle 350 Mobile Suite per ottenere la migliore combinazione in rapporto al loro modo di giocare. Possono anche spendere tempo al Campo Base interagendo con altri giocatori prima della prossima battaglia.

Come abbiamo inoltre notato, analizzando la pagina Steam del gioco, i contenuti bonus che originariamente si ottenevano su PlayStation collegando i salvataggi dello spin-off single player Code Fairy a quelli di Battle Operation 2, su PC sono disponibili come DLC a pagamento.

Questo potrebbe suggerire che Bandai non ha piani per realizzare una conversione PC dello spin-off Gundam Battle Operation: Code Fairy.