Final Fantasy XVI: confermata ufficialmente la versione PC

Sapevamo già da tempo che Final Fantasy XVI era previsto su PlayStation 5 solo in esclusiva temporale – che secondo i rumor dovrebbe durare solo sei mesi – per poi debuttare successivamente su PC.

Tuttavia, per la natura degli sccordi commerciali attivi con Sony, dove si deve puntare a promuovere l’arrivo del titolo sull’ammiraglia del colosso nipponico, il producer Naoki Yoshida è sempre stato evasivo circa l’arrivo del gioco su PC, ma ora, durante una recente intervista al magazine giapponese ASCII (tradotta da Siliconera), ha confermato ufficialmente l’arrivo di un porting.

Naoki Yoshida ha rivelato che lo sviluppo del porting su PC inizieà dopo l’uscita del gioco su PlayStation 5, ma è ancora presto per parlare di eventuali date di uscita (che potrebbero arrivare alla fine dell’accordo di esclusiva).

Per quanto riguarda lo sviluppo del porting per PC, abbiamo in programma di lavorarci lentamente dopo il rilascio [di FFXVI per PS5].