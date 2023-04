L’E3 2023 è stato ufficialmente cancellato

In una e-mail a The Verge, Kyle Marsden-Kish, vicepresidente globale dei giochi presso ReedPop, ha scritto:

Questa è stata una decisione difficile a causa di tutti gli sforzi che noi e i nostri partner abbiamo fatto per realizzare questo evento, ma dovevamo fare ciò che è giusto per l’industria e ciò che è giusto per l’E3. Apprezziamo e comprendiamo che le aziende interessate non avrebbero demo giocabili pronte e che le sfide relative alle risorse hanno reso la presenza all’E3 quest’estate un ostacolo che non potevano superare. Per coloro che si sono impegnati per l’E3 2023, siamo spiacenti di non poter mettere in scena la vetrina che meritate e che vi aspettate dalle esperienze degli eventi di ReedPop.