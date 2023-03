Resident Evil 4: il DLC The Mercenaries ha una data di uscita, trailer di lancio

Il remake di Resident Evil 4 è disponibile da oggi su console e PC

CAPCOM ha rilasciato il trailer di lancio di Resident Evil 4 Remake, che è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e PC.

E proprio all’interno del trailer è stato confermato che il DLC gratis “The Mercenaries”, sarà pubblicato il 7 aprile su tutte le piattaforme.

Al momento non ci sono dettagli in merito alla modalità The Mercenaries, dunque non è chiaro quali e quanti saranno i personaggi effettivamente giocabili. nel celebre minigioco.

Ricordiamo che nella versione originale l’obiettivo del gioco era di uccidere i nemici per guadagnare punti prima che l’elicottero di evacuazione arrivi nel tempo assegnato. Uccidere un nemico normale fa guadagnare al giocatore 300 punti, mentre i boss nemici possono guadagnare diverse migliaia di punti. Una parte cruciale del gioco è uccidere quanti più nemici possibile di fila per mette a segno una serie di combo che aumentano esponenzialmente il punteggio. Ogni scenario presenta poi dei personaggi sbloccabili che ti ottengono in base al punteggio conseguito.