Alan Wake 2 arriva il 17 ottobre, il nuovo trailer

Alan Wake 2 arriverà a ottobre su console e PC

Alan Wake II verrà lanciato in digitale per PlayStation 5 , Xbox Series e PC tramite Epic Games Store il 17 ottobre,hanno annunciato Epic Games Publishing e lo sviluppatore Remedy Entertainment . L’edizione digitale standard costerà $ 59,99 / € 59,99 / £ 49,99 su console e $ 49,99 / € 49,99 / £ 39,99 su PC, e la Digital Deluxe Edition costerà $ 79,99 / € 79,99 / £ 64,99 su console e $ 69,99 / € 69,99 / £ 54,99 su PC.

” Alan Wake II è una storia intensa e un mistero stratificato che porta i giocatori in due viaggi inquietanti, che corrono in parallelo e si riecheggiano l’un l’altro in modi strani e inaspettati”, ha dichiarato il direttore creativo e autore principale di Alan Wake II Sam Lake in un comunicato stampa. “Un nuovo arrivato nel mondo di Alan Wake, l’indagine dell’agente dell’FBI Saga Anderson offre ai giocatori una prospettiva unica su questa esperienza survival horror .”

Il gioco presenterà due personaggi giocabili. Alan Wake e l’agente Saga Anderson, che si muoveranno in due piani dimensionali diversi.