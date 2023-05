Spider-Man 2: il primo gameplay presenta il costume nero e Kraven

Ecco il primo gameplay di Spider-Man 2

Sony e Incomniac Games hanno diffuso il primo gameplay trailer di Spider.Man 2, in arrivo questo autunno in esclusiva su PlayStation 5.

Un gameplay lungo e spettacolare che anticipa la presenza di Kraven il cacciatore nel roster dei villain e soprattutto ci presenta il costume nero di Venom che Peter Parker indosserà durante l’avventura.

Il costume non avrà solo valenza estetica, ma presenterà anche meccaniche di gameplay inedite legate al combat system dell’arrampicamuri.

La Grande caccia ha inizio

Come notato nel trailer di annuncio del 2021 da molti fan di Spidey dal fine udito, Kraven il Cacciatore è qui. Questa versione fa il suo debutto in Marvel’s Spider-Man 2 ed è alla ricerca di un degno rivale. Cattive notizie per gli abitanti della New York della Marvel, tra cui una serie di cattivi e gli Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales. Tra l’inizio della Grande caccia di Kraven e una nuovissima minaccia simbionte per Terra-1048, i nostri eroi hanno il loro bel da fare.

Poniamo le basi per la presentazione del gameplay: i Cacciatori di Kraven, una nuova fazione nemica, sono alla ricerca del dr. Curt Connors, ovvero Lizard, e Peter deve fermarli. Diamo il via alle danze a casa di Connors oltre l’East River nel Queens, uno dei nuovissimi quartieri giocabili ed esplorabili che stiamo introducendo in Marvel’s Spider-Man 2.

Lavora in simbiosi

Non perdiamo tempo: entra in scena dalle porte del seminterrato Peter Parker, il nostro Spider-Man originale in questa storia, che non ha bisogno di alcuna presentazione. Ma ciò che indossa, forse, merita una presentazione: l’iconico, amatissimo e ambitissimo costume nero, pronto a combattere ora più che mai.

Al di là del look, il nostro eroe legato al simbionte ha dei nuovi assi nella manica. Conosciamo bene le mosse spacca-testa di Spider-Man, ma ora è molto più aggressivo e non si risparmia quando c’è da picchiare. I tentacoli del simbionte rigonfiano la silhouette di Spider-Man mentre sbatte i nemici contro superfici dure, senza alcuna pietà per i Cacciatori di Kraven.