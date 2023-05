Dragon’s Dogma 2: nuovo trailer e piattaforme confermate

CAPCOM ha pressentato un nuovo trailer di Dragon’s Dogma 2 che offre finalmente un primo sguardo al gioco, realizzato ancora una volta con il RE Engine.

Il gioco arriverà prossimamente su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

Dragon’s Dogma II è l’attesissimo gioco di ruolo d’azione successore del cult Dragon’s Dogma pubblicato nel 2012. Dragon’s Dogma II vanta un mondo fantasy ricco di dettagli e profondamente esplorabile creato utilizzando la fisica immersiva, l’IA dei personaggi e la grafica più recente del RE ENGINE di Capcom. Questo gioco di ruolo d’azione narrativo per giocatore singolo sfida i giocatori a usare la propria creatività e curiosità per plasmare la propria esperienza.

Che si tratti della vocazione del tuo Arisen, dei pedoni selezionati per la tua squadra o del tuo approccio a situazioni di gioco sfaccettate, il mondo di Dragon’s Dogma II ruota intorno alla scelta. Sia il tuo gruppo di pedine che i nemici reagiranno in modo dinamico alla tua azioneÈ sul campo di battaglia, sia che tu ti aggrappi alle spalle dei mostri o cerchi di eliminarli da lontano. La tua vocazione ti consente di scegliere il tuo stile di gioco e se utilizzerai spade, archi o potenti magie per mettere all’obbedienza i tuoi nemici.