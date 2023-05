Annunciato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, torna anche il cast originale

Durante il PlayStation Showcase tenutosi ieri notte, KONAMI ha ufficializzato l’esistenza di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, rifacimento moderno dell’originale Metal Gear Solid 3 pubblicato nel 2004 su PS2.

Il gioco nasce con l’obiettivo di proporre in chiave moderna il concept del gioco originale e per l’occasione tornerà anche il cast originale alle voci dei personaggi.

Ecco il messaggio del team di sviluppo:

Attualmente, il team di sviluppo sta lavorando insieme per creare un ambiente in cui i fan possano sperimentare e godersi la serie Metal Gear sulle piattaforme più recenti.

Stiamo rifacendo Metal Gear Solid 3: Snake Eater , uno dei capitoli più amati della serie Metal Gear , rivelando la storia delle origini di Snake, come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater . Stiamo lavorando sodo affinché Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sia una riproduzione fedele della storia originale e del design del gioco, evolvendo al tempo stesso il gameplay con una grafica straordinaria e un’esperienza utente senza interruzioni.

Contemporaneamente, pubblicheremo la serie Metal Gear Solid: Master Collection , la compilation più completa che celebra il 35° anniversario della serie. La Metal Gear Solid: Master Collection consente ai fan di giocare ai giochi così come erano, come sono stati rilasciati per la prima volta sulle piattaforme più recenti.