Marvel’s Spider-Man Remastered arriva su Playstation 5 come gioco standalone

Marvel’s Spider-Man: Remastered arriverà su PlayStation 5 come gioco standalone

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Insomniac Games rilasceranno la versione PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man Remastered come gioco standalone nel mese di maggio, al costo di 49,99 Euro.

Gli utenti che hanno acquistato la versione fisica o digitale di Marvel’s Spider-Man , Marvel’s Spider-Man Digital Deluxe Edition o Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition per PlayStation 4 potranno eseguire l’aggiornamento a Marvel’s Spider-Man Remastered al costo di 10 euro.

La versione PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man Remastered era precedentemente disponibile solo come bonus per gli utenti che avevano acquistato Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per PlayStation 5. Gli utenti che possiedono l’edizione standard di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continueranno a essere in grado di ricevere Marvel’s Spider-Man Remastered aggiornando alla Ultimate Edition tramite il menu principale del gioco.