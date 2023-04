Armored Core VI: Fires of Rubicon arriverà il 25 agosto, primo trailer di gameplay

Armored Core VI: Fires of Rubicon si mostra nel primo gameplay

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, il nuovo titolo di FromSoftware, Inc. e Bandai Namco Europe S.A.S. arriverà in tutto il mondo il 25 agosto.

Unendo i 25 anni di esperienza di sviluppo della serie ARMORED CORE e l’azione di ELDEN RING e del franchise di DARK SOULS, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ha un ricco gameplay con i mecha – incluse battaglie serratissime, una profonda personalizzazione ed emozionanti boss fight. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam, ed è prenotabile da ora presso i retailer e sul e Bandai Namco Store.

Una misteriosa nuova sostanza chiamata “Coral” è stata scoperta su un remoto pianeta, Rubicon 3. Come fonte di energia, ci si aspettava che questo materiale fosse in grado di aumentare drammaticamente le capacità tecnologiche e di comunicazione dell’umanità. Invece, ha causato una catastrofe che ha inghiottito tra fiamme e tempeste il pianeta e le stelle circostanti, creando un Sistema Stellare Infuocato.

Quasi mezzo secolo dopo, il Coral è riemerso su Rubicon 3, un pianeta ora contaminato e sigillato dalla catastrofe. Corporazioni extraterrestri e gruppi di resistenza combattono per il controllo della sostanza. Il giocatore si infiltrerà su Rubicon come mercenario indipendente e si ritroverà in lotta per la sostanza con le corporazioni e le altre fazioni.

Grazie ai mecha altamente mobili e personalizzabili, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON lancerà i giocatori in battaglie frenetiche in cui potranno sfruttare appieno le manovre offensive e difensive sia a terra che in aria per superare i nemici. Per essere i mercenari di maggior successo e profitto su Rubicon 3, i giocatori dovranno padroneggiare distanze di combattimento che cambiano rapidamente, usando l’ambiente per proteggersi, e battaglie omnidirezionali per superare nemici e situazioni impegnative.

Le edizioni disponibili e i contenuti

LAUNCH EDITION

Il gioco

Adesivi, poster, art cards

COLLECTOR’S EDITION