Final Fantasy XVI: ecco come funzionerà il New Game Plus

Ecco come funzionerà il New Game+ di Final Fantasy XVI

IGN ha pubblicato una nuova intervista esclusiva al director di Final Fantasy XVI, accompagnata da un video di gameplay estratto dai contenuti endgame del gioco.

In particolare il director Hiroshi Takai si è concentrato sul New Game+, che si sbloccherà dopo aver completato almeno una volta la campagna principale.

Nella prima partita saranno presenti solo due difficoltà: “modalità azione” e “modalità Storia”. Completando una delle due sarà possibile accedere al New Game Plus e di reiniziare la campagna mantenendo il livello di esperienza, l’equipaggiamento e le abilità di Clive. Tuttavia i giocatori avranno modo di accedere anche a un nuovo livello di difficoltà denominato “Final Fantasy Mode”, nel quale il livello di sfida subirà una grossa impennata, ma non solo.

La Final Fantasy Mode presenterà dei nemici più forti, ma questi avranno anche un nuovo posizionamento all’interno della campagna e saranno anche di tipologie completamente diverse rispetto alla prima partita, obbligando quindi il giocatore a cambiare le sue strategie per adattarsi al nuovo contesto in cui si muoverà. Inoltre, a prescindere dal livello di difficoltà scelto, il New Game Plus porta con sé nuovi livelli di potenziamento inediti per ogni tipologia di equipaggiamento, aprendo a nuove possibilità di personalizzazione e sperimentazioni con il già sfaccettato combat system che caratterizza il gioco.

In New Game Plus sarà anche possibile sintetizzare accessori, che aggiungono un nuovo livello di personalizzazione. Potenziando le armi a livello massimo, che è il grado 6, queste cambieranno nome e le loro statistiche cresceranno in maniera sensibile rispetto alle loro forme precedenti. Sarà inoltre possibile forgiare l’Ultima Weapon, l’iconica arma presente in tutti i capitoli della saga.

Queste però non saranno le uniche novità presenti nel New Game+, il director ha promesso che ci sono altre sorprese che i giocatori saranno chiamati a scoprire progredendo nell’endgame.

La modalità Arcade

Per coloro che cercano il meglio dal combat system e vogliono mettersi alla prova, sarà poi disponibile la Modalità Arcade, che permette di rigiocare le fasi completate in precedenza. In maniera simile ai giochi action come Devil May Cry e Bayonetta, in questa modalità verrà assegnato un punteggio in base alle perfomance ottenute durante gli scontri, con tanto di classifica online per confrontare i punteggi.

Questo punteggio aumenta man mano che sconfiggi i nemici e usi le abilità. Dopo un mid-boss, viene visualizzata una schermata dei risultati che valuta le tue prestazioni con un voto. Una volta terminato lo stage, un’ulteriore schermata dei risultati indicherà il tuo punteggio e il voto per l’intero stage e riceverai un bonus in base alla tua prestazione. I giocatori che competono seriamente nelle classifiche potrebbero accumulare punteggi di grado S, ma sarà interessante vedere fino a che punto possono estendere il loro punteggio da lì.

Per quanto riguarda il motivo per cui il gioco principale non mostra punteggi e voti dei giocatori, Takai afferma di non aver sentito il bisogno di valutare l’abilità dei giocatori che si stanno divertendo con il gioco o che vogliono godersi la storia.