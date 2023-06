Microsoft ha abbandonato lo sviluppo dei giochi su Xbox One

Microsoft si sta concentrando su Xbox Series X e S

Che Microsoft si stesse concentrando attivamente e unicamente solo su Xbox Series X e S era abbastanza evidente dal recente Xbox Showcase, dove tutti i titoli first party presentati arriveranno unicamente sulle due ammiraglie dell’azienda americana, a discapito delle console di vecchia generazione, Xbox One e One X.

“Siamo passati alla Gen 9” ha dichiarato Booty durante un’intervista con Axios.

Durante l’intervista, Booty ha anche confermato che nessuno studio interno sta lavorando su giochi che gireranno nativamente su Xbox One. Gli unici studi che stanno lavorando ancora sulla vecchia generazione sono quelli come Mojang, che continuano a supportare Minecraft con nuovi contenuti e ggiornamenti. Booty, tuttavia ha sottolineato che gli utenti possono comunque giocare ai giochi Gen 9 su Xbox One utilizzando il servizio Xbox Cloud Streaming-

“È così che manterremo il supporto” ha affermato Booty nel corso della sua intervista, ribadendo la volontà da parte di Microsoft di continuare a sfruttare il Game Pass su ogni dispositivo presente nell’ecosistema Xbox.

Ovviamente l’addio di Microsoft alla piattaforma non implica che non arriveranno altri giochi su di essa. I team di sviluppo di terze parti continueranno a realizzare giochi per console di ottava generazione, anche se resta da vedere esattamente per quanto tempo ancora proseguirà questo trend.