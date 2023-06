The Last of Us Parte 1 è “Verificato” su Steam Deck, nuova patch disponibile

The Last of Us Parte 1 adesso è ufficialmente Verificato per Steam Deck

Dopo una lunga serie di patch mirate a sistemare il gioco dopo un lancio disastroso, la versione PC di The Last of Parte 1 ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento massiccio che certifica come “Verificato” il gioco su Steam Deck.

La patch è la versione 1.1.0 e apporta le seguenti correzioni:

Ottimizzazioni per migliorare le prestazioni globali di CPU e GPU durante il gioco

Miglioramenti generali al caricamento delle texture e dell’ambiente

Tempi di compilazione degli shader migliorati

Risolto un crash che poteva verificarsi dopo aver modificato le impostazioni del controller personalizzato

Risolto un crash che poteva verificarsi in modalità foto durante il salvataggio di immagini in 4K

Risolto un crash che poteva verificarsi durante la riproduzione su grafica Ultra preimpostata con DLSS abilitato

Risolto un crash che poteva verificarsi quando si utilizzava un mouse con un DPI elevato

Risolto un crash che poteva verificarsi accedendo a Opzioni > Grafica

Risolti diversi arresti anomali che interessavano i giocatori con GPU Intel

Risolto un problema per cui i giocatori potevano perdere la capacità di mirare o sparare subito dopo essere usciti dai menu

Risolto un problema per cui il tutorial Torcia non lasciava lo schermo se ignorato

Risolto il problema per cui l’uscita dalla modalità foto poteva indurre il giocatore a lanciare un oggetto equipaggiato

Risolti i problemi per cui i giocatori potevano vedere al di fuori del mondo di gioco in alcune località

Risolti problemi per cui poteva ancora verificarsi lo screen tearing con V-Sync abilitato

Risolto un problema audio che poteva verificarsi quando si utilizzava un dispositivo audio USB insieme a plug-in audio spaziali

Aggiunto il supporto per i lettori che utilizzano driver audio di terze parti

Risolto un problema per cui la modifica delle preimpostazioni grafiche (Opzioni > Grafica > Preimpostazioni grafiche) nel gioco non veniva salvata

Risolto un problema per cui il timer Speedrun poteva tornare indietro dopo un arresto anomalo o quando si usciva dal desktop

Risolto un problema per cui non era possibile navigare tra le descrizioni dei menu scorrevoli con la rotellina del mouse

Aggiornata l’interfaccia utente del pulsante QTE in modo che venga visualizzata correttamente quando si utilizzano i controller Xbox

Corretti diversi errori di traduzione nel gioco, nei menu e nella sintesi vocale

L’HUD delle prestazioni della GPU mostra in modo più accurato l’utilizzo all’avvio, l’HUD delle prestazioni della CPU ora è più preciso

Risolto un problema per cui le impostazioni dello specchio di mira non influivano sulla mira del sensore di movimento

Risolto il problema per cui le impostazioni non venivano ripristinate ai valori predefiniti se i giocatori avevano uno dei menu a discesa ancora aperto

Risolto un problema per cui lo scorrimento in modalità Foto non influiva sulla fotocamera del gioco

Risolto un problema per cui il gioco poteva reimpostare l’impostazione Monitor di un utente all’avvio del gioco

Risolto un problema per cui il caricamento dello shader poteva essere mostrato come completo prima che lo fosse effettivamente

Risolto un problema con i LED dei dispositivi Corsair e Logitech che si spegnevano all’avvio

Le impostazioni di visualizzazione vengono ora salvate per dispositivo e non condivise tramite salvataggi nel cloud

[The Suburbs] Risolto un crash che poteva verificarsi durante il combattimento tra cecchini

[I sobborghi] Risolto un problema per cui Sam appariva bagnato durante un filmato in un’area asciutta

Aggiunta una nuova preimpostazione grafica Molto basso (Opzioni > Grafica > Preimpostazioni grafiche)

Aggiunta una nuova impostazione Qualità AI nel menu grafico (Opzioni > Grafica)

Aggiunta una nuova impostazione Qualità luci dinamiche nel menu grafico (Opzioni > Grafica)

AMD

Risolto un problema per cui il gioco poteva bloccarsi mentre gli shader venivano compilati su hardware AMD

Risolto un problema per cui l’FPS poteva essere influenzato durante l’abilitazione del monitoraggio dell’utilizzo della GPU (Opzioni > HUD > Utilizzo della GPU)

Epic Games Store

Risolto un crash che poteva verificarsi uscendo dal menu principale

Risolto un problema per cui le vibrazioni non funzionavano per alcuni giocatori

Steam

Risolto un crash che interessava i giocatori che non avevano una cartella utente di Steam

Steam Deck

Miglioramenti generali delle prestazioni durante la riproduzione su Steam Deck

Risolto un problema di perdita di memoria che poteva causare arresti anomali

Risolto un problema per cui alcuni prompt dei pulsanti sarebbero stati disallineati

Risolto un problema per cui la modifica (Opzioni > Grafica > Preimpostazione grafica) poteva attivare un intenso effetto di illuminazione

Risolto un problema per cui l’HUD di gioco non corrispondeva al valore FPS dell’overlay delle prestazioni del mazzo di Steam

Risolto un crash che poteva verificarsi durante il caricamento delle schermate

La densità degli effetti ora è impostata su Molto bassa invece che su Bassa

[Lakeside Resort] Risolto un crash che poteva verificarsi all’inizio di un filmato

[Pittsburgh] Risolto un crash che poteva verificarsi in determinati checkpoint

[The Outskirts] Risolto un problema per cui gli FPS bloccati potevano rendere difficile lo spostamento di oggetti spingibili

Fonte: Sito ufficiale