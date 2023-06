CAPCOM Showcase: da Dragon’s Dogma 2 a Exoprimal, tutte le novità

Ecco tutte le novità presentate durante il CAPCOM Showcase

Durante il Capcom Showcase della scorsa notte, il publisher ha fornito nuovi dettagli sulle sue prossime uscite.

Il broadcast digitale ha svelato nuovi aggiornamenti sui titoli in arrivo e di recente pubblicazione, tra cui le ultime previsioni sui dinosauri di Exoprimal e del suo secondo Open Beta Test e uno sguardo più ravvicinato ai misteri di Ghost Trick: Phantom Detective.

Durante il Capcom Showcase sono stati inoltre annunciati numerosi titoli, tra cui l’affascinante mondo ispirato al Giappone di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il ritorno delle macchinazioni giudiziarie machiavelliche di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy e un tuffo nel mondo di Mega Man X DiVE Offline.

Infine, sono stati proposti nuovi aggiornamenti su Dragon’s Dogma 2 e il misterioso Pragmata, quest’ultimo posticipato a data da destinarsi.

Exoprimal: nuovo Open Beta Test, modalità Sfida PvE e le varianti Exosuit

Le previsioni odierne sui dinosauri hanno svelato che un secondo Open Beta Test di Exoprimal è imminente. L’azione online a squadre torna da venerdì 16 giugno alle 02:00 del mattino fino lunedì 19 giugno alle 01:59 del mattino su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 , PlayStation 4 e Steam. L’Open Beta Test 2 include nuovi elementi, tra cui missioni cooperative per 10 giocatori e contenuti della storia che forniscono uno sguardo più approfondito alla modalità di gioco principale in continua evoluzione, Dino Survival. I partecipanti all’Open Beta Test 2 si qualificheranno anche per ricevere la skin “Flash” Zephyr come oggetto bonus speciale nel gioco completo.

Il Capcom Showcase ha mostrato il primo assaggio di una nuova variante di Exosuit, Deadeye Alpha: Burst Fire. Il Director, Takuro Hiraoka, ha anche introdotto una speciale modalità co-op, Savage Gauntlet, che sfida squadre di cinque giocatori con missioni PvE che ruotano settimanalmente. Oltre alla loro sopravvivenza, le squadre possono competere con altri team in tutto il mondo per tempi di completamento più rapidi. Per saperne di più sulle varianti Savage Gauntlet ed Exosuit, segui l’Xbox Games Showcase: Extended il 13 giugno alle 19:00.

Exoprimal uscirà il 14 luglio per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. Il gioco sarà disponibile dal Day One anche su Xbox Game Pass per console, PC e Cloud.

Una demo di Ghost Trick: Phantom Detective è ora disponibile!

Sono passati tredici anni dall’uscita originale di Ghost Trick: Phantom Detective e il leggendario Producer, Shu Takumi, vuole preparare i giocatori alla rinascita del vivace classico! Takumi invita i detective di tutto il mondo a iniziare a indagare sull’emozionante mistero di Ghost Trick: Phantom Detective con una demo ora disponibile su PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC tramite Steam

Il Capcom Showcase ha fornito un’anteprima del regno degli spiriti con un tutorial su come usare i poteri dei morti. Possiedi gli oggetti per aiutare Sissel, il nostro eroe e protagonista, a cambiare il destino dei vivi e ad avvicinarti alla soluzione del mistero della sua stessa morte.

Preparati all’arrivo di Ghost Trick: Phantom Detective effettuando ora il pre-order per ricevere contenuti bonus aggiuntivi, tra cui quattro banner laterali e due tracce musicali di sottofondo! I pre-order sono ora disponibili su Xbox One, Nintendo Switch e Steam. I contenuti bonus saranno disponibili per gli utenti di PlayStation 4 se acquistati prima del 31 luglio 2023. La misteriosa avventura sarà disponibile il 30 giugno 2023!

Primi dettagli sul Gameplay di Dragon’s Dogma 2

Il Director di Dragon’s Dogma 2 , Hideaki Itsuno, si è unito al Capcom Showcase per offrire uno sguardo più approfondito ai sistemi di combattimento, pedoni e gameplay per l’attesissimo gioco di ruolo d’azione. I giocatori scelgono la forma delle vocazioni sia che affrontino i nemici con le spade al fianco o con incantesimi magici, e vari elementi come terreno e nemici creano scenari di combattimento dinamici durante il gioco. I pedoni controllati dall’IA tornano dall’originale Dragon’s Dogma™ e accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi. Oltre a personalizzare il proprio Arisen, i giocatori possono anche personalizzare la propria pedina principale, che a sua volta può essere reclutata dall’Arisen di altri giocatori per prendere in prestito le proprie abilità e conoscenze. Ciò che i pedoni imparano attraverso queste esperienze si rifletterà nel loro comportamento, rendendoli degni compagni di gioco

Dragon’s Dogma 2 sfrutta la potenza del RE ENGINE per creare una mappa del mondo circa quattro volte più grande dell’originale Dragon’s Dogma, densamente popolata di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica. L’ambiente è completato da una fisica immersiva e dall’intelligenza artificiale dei personaggi che danno vita a pedine, mostri e NPC. Le pedine guidano organicamente i giocatori verso nuovi luoghi, cooperano dinamicamente durante la battaglia e reagiscono persino a momenti speciali. I mostri vecchi e nuovi incoraggiano i giocatori a escogitare numerose strategie per avere successo in combattimento, o addirittura evitarlo del tutto. Gli NPC, come Ulrika che brandisce l’arco e che ha un profondo legame con l’Arisen, o l’alta sacerdotessa del beastren Nadinia, formeranno intricate relazioni con l’Arisen che preparano il terreno per momenti della storia ricchi di sfumature.

Nuove informazioni sulle vocazioni e altre esperienze uniche di Dragon’s Dogma 2 saranno condivise in futuro. Dragon’s Dogma 2 è in sviluppo per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.

La corte è tornata in sessione – Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy in arrivo nel 2024!

Preparati a combattere per la giustizia quando Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy porterà la catarsi giudiziaria e subdoli duelli legali su Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Windows e Steam. La collection che include Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice arriverà nel 2024!

Il Capcom Showcase ha svelato nuove funzionalità in arrivo per Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy che portano le prove e le tribolazioni di Apollo a un nuovo livello con l’aiuto di Phoenix Wright e Athena Cykes! I giocatori possono ora sperimentare l’aula di tribunale in full HD in sette lingue, tra cui giapponese, inglese, francese, tedesco, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. Le registrazioni vocali sono disponibili anche per queste lingue!

Restate sintonizzati perché le prove suggeriscono che presto arriveranno altre novità su Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy!

Vivi una storia nuovissima con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Durante il Capcom Showcase è stata annunciata una nuova storia che invita i giocatori a esplorare un mondo incredibile con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess in arrivo su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5 e Steam. Seguendo la tradizione di titoli unici come Okami™ e SHINSEKAI Into the Depths™, i giocatori sperimenteranno una miscela unica di strategia e azione in questo mondo di ispirazione giapponese animato dalla potenza del RE ENGINE.

Assisti a uno scontro epico tra il regno degli spiriti e quello dei mortali, mentre gli abitanti del villaggio combattono per purificare la montagna sacra su cui vivono. Ripugnanti creature chiamate le Furie hanno assediato la montagna, attratte dalla corruzione che si è diffusa in tutti i villaggi. Per purificare la terra e sigillare le Furie, la Sacerdotessa della pietra spirituale deve eseguire un rito di purificazione, ma ha bisogno di una guida per spianare la sua strada.

Maggiori dettagli su Kunitsu-Gami: Path of the Goddess verranno svelati in futuro, ma per ora invitiamo i giocatori a immergersi nella misteriosa storia dei Kami.

Street Fighter 6 – Nuovi dettagli!

Street Fighter 6, che ha recentemente superato 1 milione di copie vendute e oltre 50 milioni di copie vendute per l’intero franchise, ha messo in mostra non solo le tre modalità di gioco principali del gioco – tra cui World Tour, Fighting Ground e Battle Hub – ma anche l’imminente hype per gli eSport di Street Fighter 6! Il Capcom Pro Tour 2023 includerà Premier online, Premier offline ed eventi World Warrior con un premio di $1 milione per il vincitore della Capcom Cup X. La Street Fighter League: Pro JP 2023 avrà inizio il 7 luglio con nove squadre, 36 giocatori e con l’opportunità di essere incoronati il miglior team del Giappone!

Per tutti i dettagli più recenti visita il sito ufficiale di Street Fighter 6, il sito ufficiale del Capcom Pro Tour e il sito ufficiale della Street Fighter League. Street Fighter 6 è ora disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

MEGA MAN X DiVE Offline in arrivo quest’anno!

Il Cyberspazio ha bisogno di riparazioni urgenti! Immergiti nel Deep Log e salva i dati dei giochi della serie Mega Man X quando MEGA MAN™ X DiVE Offline arriverà entro la fine dell’anno su Steam, iOS e Android.

Salta in battaglia nei panni del Maverick Hunter Mega Man X e di una serie di volti nuovi e familiari della serie Mega Man, tra cui Zero, Proto Man, Bass, Sigma, Axl e MegaMan.EXE. Salva il Deep Log attraversando oltre 900 livelli giocabili, sconfiggendo i boss preferiti dai fan, potenziando le armi e sbloccando più di 100 personaggi personalizzabili. Partecipando a un’ampia varietà di missioni, i giocatori possono guadagnare ricompense per aggiornare e personalizzare i personaggi per sbloccare ancora più missioni! MEGA MAN X DiVE Offline offre ai giocatori l’opportunità di esplorare a fondo il Deep Log con ricchi contenuti da godersi offline.

Un nuovo assaggio di Pragmata

Il Capcom Showcase ha anche presentato un nuovo trailer di Pragmata con filmati di gameplay. Oltre a un assaggio dell’ambientazione lunare futuristica del gioco sci-fi di azione e avventura, il video ha visto l’eroina Diana condividere il messaggio che la finestra di lancio del titolo è stata posticipata. Il team di sviluppo apprezza la pazienza di tutti mentre lavora per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori.

Pragmata è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.