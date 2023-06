Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 arriva a ottobre su Playstation, Xbox e Switch, ecco cosa includerà

La prima raccolta della Metal Gear Solid Collection arriverà a ottobre su tutte le piattaforme

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia che “METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1” (Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam) sarà disponibile dal 24 ottobre, attivi da oggi i pre-order della versione fisica e digitale*, al prezzo consigliato di 59,99 Euro.

I bonus pre-order includono una colonna sonora digitale in edizione limitata contenente nuove versioni orchestrali dei temi iconici della serie Metal Gear Solid, tra cui “THE BEST IS YET TO COME”, “CAN’T SAY GOODBYE TO YESTERDAY” e “SNAKE EATER”. Questi brani saranno disponibili per il download al momento del lancio.

Questa la descrizione del pacchetto riportata nel comunicato stampa:

“METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1” contiene “Metal Gear Solid”, “Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty”, “Metal Gear Solid 3: Snake Eater” e numerosi contenuti bonus. I contenuti bonus includono il primo titolo della serie METAL GEAR, uno Screenplay Book contenente il testo in-game di ogni titolo e un Master Book che approfondisce nel dettaglio storia e personaggi. Tra i contenuti bonus di METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 anche due graphic novel digitali. Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel è un fumetto digitale completamente doppiato che descrive gli eventi di Metal Gear Solid attraverso splendide tavole dinamiche animate, mentre Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel espande gli eventi del sequel.

Title Lineup

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake’s Revenge

Video

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Digital book

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Soundtrack

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

I fan potranno anche acquistare Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater come titoli digitali stand-alone, separati dalla collection, al prezzo consigliato di €19,99. Anche le versioni regionali di questi titoli saranno disponibili in download digitali senza costi aggiuntivi.