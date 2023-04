Microsoft/Activision: la CMA Inglese blocca l’acquisizione

E’ arrivata infine l’attesa decisione dell’antitrust del Regno Unito circa l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, dal valore di 69 miliardi di dollari, per rischio di monopolio nel settore del cloud gaming.

Secondo la CMA Inglese, la soluzione proposta da Microsoft non è riuscita a rispondere efficacemente alle sue preoccupazioni nel settore del cloud gaming. Il regolatore ritiene che l’accordo altererebbe il futuro del mercato del cloud gaming e porterebbe a “un’innovazione ridotta e una scelta inferiore per i giocatori del Regno Unito negli anni a venire”.

Microsoft ha proposto l’acquisizione di Activision Blizzard nel gennaio 2022 e l’Autorità per la concorrenza e i mercati ha avviato una revisione approfondita dell’accordo nel settembre 2022. Nel febbraio 2023, l’azienda ha stabilito che l’accordo potrebbe rendere Microsoft un concorrente ancora più forte nel settore del cloud gaming e soffocare la concorrenza.

“Microsoft gode già di una posizione di forza e di un vantaggio rispetto ad altri concorrenti nel cloud gaming e questo accordo rafforzerebbe tale vantaggio dandogli la possibilità di minare concorrenti nuovi e innovativi”, ha dichiarato Martin Coleman, presidente del gruppo di esperti indipendente che conduce la competizione e Inchiesta dell’Autorità di Mercato.

“Microsoft si è impegnata in modo costruttivo con noi per cercare di affrontare questi problemi e ne siamo grati, ma le loro proposte non sono state efficaci per porre rimedio alle nostre preoccupazioni e avrebbero sostituito la concorrenza con una regolamentazione inefficace in un mercato nuovo e dinamico.

“Il cloud gaming ha bisogno di un mercato libero e competitivo per guidare l’innovazione e la scelta. Ciò si ottiene al meglio consentendo alle attuali dinamiche competitive nel cloud gaming di continuare a svolgere il proprio lavoro”.