Street Fighter 6: demo disponibile da oggi su PlayStation, annunciato il season pass

Una demo di Street Fighter 6 è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4 e verrà lanciata per Xbox Series e PC tramite Steam il 26 aprile.

Inoltre, la società ha annunciato che Rashid, AKI, Ed e Akuma costituiranno il primo anno di personaggi scaricabili post-lancio del gioco, in uscita rispettivamente nell’estate 2023, autunno 2023, inverno 2024 e primavera 2024.

Ecco una panorama delle modalità di gioco:

La modalità Arcade è una modalità per giocatore singolo in cui affronterai il computer e imparerai di più sulla storia di ogni lottatore. Completa la modalità Arcade con ogni personaggio per sbloccare e visualizzare bellissime illustrazioni nella Galleria. I tuoi punteggi possono anche essere caricati nelle classifiche online!

Gioca contro altri giocatori o contro il computer creando una squadra composta da un massimo di 5 personaggi e personalizza il formato della partita a tuo piacimento, ad esempio Eliminazione singola, Doppio e Squadre.

Extreme Battle introduce set di regole che dovrai seguire, insieme a funzioni divertenti come Running Bulls o la nostra versione speciale di patata bollente. Gioca in Extreme Battle per saperne di più sulle basi del gioco o per scatenare il caos a una festa.