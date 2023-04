Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed – annunciata la data di uscita e il trailer

L’espansione finale di Xenoblade Chronicles 3 ha una data di uscita

A sorpresa Nintendo ha annunciato ufficialmente in queste ore che la prossima e ultima espansione di Xenoblade Chronicles 3, intitolata “Future Redeemed”, sarà disponibile dal 25 aprile su Nintendo Switch come parte dell’Expansion Pass.

Questa la descrizione fornita da Monilith:

Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3 , i giocatori si uniscono a un cast di personaggi nuovi e familiari in uno scenario originale che collega tutti e tre i capitoli della serie Xenoblade Chronicles . “Future Redeemed” presenta anche nuove meccaniche di battaglia, come Unity Combo, in cui due personaggi possono attaccare all’unisono.

Inoltre, dal 21 luglio verranno rilasciate le statuette amiibo di Pyra + Mythra in confezione da 2. Scansionando l’amiibo di Pyra in Xenoblade Chronicles 3 , i giocatori possono cambiare l’aspetto della spada per la classe Swordfighter di Noah in modo che corrisponda all’Aegis Sword di Pyra.

Durante la scansione dell’amiibo di Mythra in Xenoblade Chronicles 3 , la spada per la classe Swordfighter di Noah corrisponderà all’Aegis Sword di Mythra. Le skin delle armi della spada Aegis possono essere utilizzate da tutti i giocatori dopo aver soddisfatto una condizione con una patch che verrà rilasciata in futuro. Infine, sono state annunciate le nuove figure amiibo di Noah e Mio.