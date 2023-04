CAPCOM e Niantic annunciano Monster Huner Now per iOS e Android

CAPCOM e lo sviluppatore mobile Niantic hanno annunciato ufficialmente Monster Hunter Now per dispositivi Android e iOS.

“Monster Hunter Now è un gioco di Monster Hunter nuovo e senza precedenti che invita i giocatori a uscire con il loro compagno e incontrare incredibili mostri nel mondo reale”, ha dichiarato il produttore della serie Monster Hunter Ryozo Tsujimoto in un comunicato stampa. “La tecnologia AR di Niantic offre un’esperienza di caccia ‘qui e subito’, qualcosa che può essere giocato casualmente, onorando il gioco e l’ azione di caccia che solo Monster Hunter può offrire. Andiamo nel mondo reale e divertiamoci a cacciare!”

Il fondatore e CEO di Niantic, John Hanke, ha aggiunto: “Monster Hunter Now sarà l’esperienza definitiva per chiunque abbia sognato di affrontare mostri epici e combatterli con gli amici. Pieno di creature fantastiche, caccia avvincente e opportunità di lavoro di squadra, con la migliore grafica possibile su dispositivi mobili, Monster Hunter Now è il franchise perfetto da portare nel mondo reale.

Questa una descrizione del gioco:

Per chiunque abbia mai sognato di dare la caccia ai mostri nel mondo reale, Monster Hunter Now dà vita a quella fantasia. Assumendo il ruolo di un cacciatore, i giocatori si avventureranno e si alleeranno con altri giocatori per abbattere i mostri più feroci del mondo, aggiungendo un elemento sociale all’emozionante esperienza. Poiché Monster Hunter Now può essere giocato su smartphone, puoi facilmente invitare i tuoi amici a unirsi

Monster Hunter Now è progettato per consentire a tutti di divertirsi al proprio ritmo, che tu sia un giocatore di lunga data di Monster Hunter , qualcuno che non gioca da un po’ o anche un nuovo arrivato nella serie. Puoi anche giocare quando e dove vuoi. Ad esempio, in Monster Hunter Now c’è un oggetto chiamato Paintball. Usando un Paintball su un mostro che incontri, puoi riportare il mostro a casa e cacciarlo da solo o con qualcun altro. E anche quando cammini senza giocare, il tuo compagno può contrassegnare tutti i mostri che passi con il Paintball, così puoi divertirti a cacciarli anche dopo essere tornato a casa.