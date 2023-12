Front Mission 1st Remake: in arrivo tanti nuovi contenuti nel 2024

Front Mission 1st Remake si aggiornerà con nuovi contenuti

Forever Entertainment e lo sviluppatore MegaPixel Studio hanno annunciato ufficialmente a sorpresa l’arrivo di un massiccio aggiornamento per Front Mission 1st Remake, in arrivo nel corso del 2024 e intitolato “Mercenary”.

Il nuovo aggiornamento introdurrà per la prima volta una modalità multiplayer, ma soprattutto una serie di contenuti single player inediti, inclusi nuovi scenari che andranno ad espandere la storia originale e inseriranno un nuovo gruppo di Mercenari da reclutare.

La nuova modalità multiplayer sarà solo in locale e permetterà di creare delle schermaglie competitive con un amico, condividendo lo stesso schermo.

I nuovi scenari per giocatore singolo saranno completamente inediti e realizzati con cura per fornire una vasta gamma di sfide e narrazioni avvincenti. Il publisher descrive queste nuove missioni come “un’esperienza di gioco in solitario accattivante, espandendo al tempo stesso il gameplay con nuovi tipi di mappe”.

FRONT MISSION 1st: Remake è ora disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam , Epic Games Store e GOG

Fonte: Gematsu