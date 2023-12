Epic Games Store regala DNF Duel, il picchiaduro di Arc System Works

Epic Games Store h regalato DNF Duel, il picchiaduro di Arc System Works

Per celebrare le festività natalizie Epic Games Store quest’anno regalerà 17 giochi gratis, uno nuovo ogni 24 ore.

Il primo gioco è stato Destiny 2 con una serie di espansioni, ma a partire dalla giornata di ieri le cose si sono fatte piuttosto interessanti. Epic Games ha infatti deciso di regalare DNF Duel, lo spettacolare picchiaduro di Arc System Works basato sulla licenza omonima del gioco coreano di NEXON Digital, che qui ovviamente fa le veci del publisher.

Il gioco sarà disponibile gratuitamente fino alle 17:00 della giornata di oggi, 21 dicembre, dopodiché sarà il turno del nuovo “gioco misterioso”.

Per riscattare DNF Duel è necessario disporre di un account Epic Games attivo e senza limitazioni. Qui il link per aggiungerlo alla libreria.

Per gli interessati, possiamo anche confermare che il gioco funziona perfettamente anche su Steam Deck, a patto ovviamente di seguire tutte le procedere necessarie per l’installazione del launcher di Epic Games Store.

La descrizione di DNF Duel

Combattimenti e azione allo stato puro! Dungeon and Fighter, uno dei GDR più popolari e giocati al mondo, è tornato con il suo picchiaduro 2.5D. Scegli tra 16 personaggi suggestivi, ciascuno con abilità e personalità diverse. Dimostra la tua forza, gioca d’astuzia e sconfiggi i tuoi avversari per padroneggiare definitivamente la Ultimate Will!