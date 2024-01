Ghostrunner è il gioco gratis del 31 dicembre su Epic Games Store

Svelato il regalo di fine anno di Epic Games Store

Epic Games Store ha finalmente svelato il gioco in regalo per il 31 dicembre 2023: il primo Ghostrunner!

L’Epic Holiday Sale si terrà dal 13 dicembre al 10 gennaio, con l’edizione standard di Ghostrunner 2 in vendita con uno sconto del 15%, mentre l’edizione Deluxe sarà in vendita con uno sconto del 20%. L’edizione Brutal sarà in vendita dal 29 dicembre al 10 gennaio, con uno sconto del 25%.

Chiunque possieda già l’originale Ghostrunner otterrà, durante questo periodo, uno sconto aggiuntivo del 10% su tutte le versioni.

Questo significa che anche riscattando il primo Ghostrunner, dal 31 dicembre si potrà ottenere uno sconto ulteriore del 10% sul sequel entro il 10 gennaio.

Per quanto riguarda i prossimi giochi giornalieri che regalerà Epic fino al 4 gennaio, la lista trapelata (che aveva già anticipato Ghostrunner), menziona due titoli altrettanto grossi, quali A Plague Tale: Innocence e Marvel’s Guardians of the Galaxy.

1 gennaio: Escape Academy

2 gennaio: 20 Minutes Till Dawn

3 gennaio: A Plague Tale Innocence

4 gennaio: Marvel’s Guardians of the Galaxy