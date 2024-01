MSI Claw: presentato ufficialmente il PC Handlead di MSI

MSI ha svelato il suo nuovo PC Handlead

Dopo vari teaser, al CES 2024 di Las Vegas è stata presentata ufficialmente MSI Claw, la nuova proposta del produttore nel campo dei PC Handlead, l’ennesima dopo il tentativo di ASUS e Lenovo con le loro rispettive Legion GO e ROG Ally.

Inseguendo dunque il formato istituito da Valve con Steam Deck, MSI Claw si pone come un PC handlead estremamente avanzato, che fa ancora una volta della forza bruta il suo cavallo di battaglia.

Trattandosi di una collaborazione con Intel, il device monta a bordo i processori Intel Core Ultra 7 155H (16 core e 22 thread), con supporto alla tecnologia Intel XeSS che permette di migliorare le performance visive e di stabilità dei giochi che la supportano.

La GPU sarà un ARC Alchemist con 8 XE-Core e boost fino a 2,25 GHz, mentre la memoria RAM di tipo LPDDR5 sarà di 16/32GB, dual channel.

Per quanto riguarda il display, il device di MSI si spinge molto in avanti con uno schermo FHD che ha come risoluzione nativa i 1920 x 1080, supporto ai 120 Hz Refresh Rate, e funzionalità Touch Screen.

Il produttore ha pensato anche alla gestione termica del device montando a bordo la MSI Cooler Boost Hyperflow, che gestisce il flusso del calore per raffreddare i componenti interni, garantendo prestazioni solide anche sulle sessioni più lunghe.

Quanto allo storage interno al momento è confermata la presenza di un SSD NVMe M.2 2230, ma non è stata svelata la quantità di spazio a disposizione dell’utente. Questo vale anche per il prezzo, sul quale MSI per ora ha deciso di glissare.

Come le altre concorrenti sul mercato, MSI Claw avrà il proprio hub personalizzato dedicato al gaming, chiamato MSI Center M, tuttavia sarà affiancato anche da MSI APP Player, interfaccia dalla quale gli utenti potranno gestire non solo le app di Windows, ma anche quelle del sottosistema Android.

La compatibilità con Android è possibile ovviamente grazie alla presenza di Windows 11 come sistema operativo installato di default a bordo del device.