Hi-Fi Rush è stato classificato per PlayStation, Switch e Xbox One

Hi-Fi Rush è in arrivo su altre console

Hi-Fi Rush, l’action game musicale sviluppato da Bethesda in esclusiva per Xbox Series X/S è in arrivo su altre piattaforme.

A svelarlo è stato proprio l’ente di classificazione australiano dei videogiochi che ha classificato nel suo database ben tre porting del gioco Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Non è la prima volta che Xbox Game Studios porta una sua esclusiva su Nintendo Switch, che ha già accolto in precedenza Minecraft e i due episodi di Ori. E’ sicuramente molto più eclatante il debutto sui lidi PlayStation, dove a oggi l’unico titolo di Microsoft era proprio Minecraft.

Questo sembra quindi confermare la volontà di Microsoft di mantenere fede alle parole di Phil Spencer: portare le sue proprietà su quanti più schermi possibili.

Ricordiamo che attualmente Hi-Fi Rush è disponibile solo su Xbox Game Pass, PC (Steam e Windows) e Xbox Series X/S.