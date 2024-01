Final Fantasy XIV: dettagli sul crossover con Final Fantasy XVI, a febbraio la beta su Xbox

Primi dettagli sul crossover tra Final Fantasy XIV e Final Fantasy XVI

In occasione del Final Fantasy XIV Fan Fest di Tokyo, Square Enix e la Creative Business Unit 3 hanno svelato i primi dettagli sul crossover che tra Final Fantasy XVI e Final Fantasy XVI.

I due universi si incroceranno a partire da aprile e, stando alle prime informazioni, si tratterà di una collaborazione a senso unico che coinvolgerà unicamente l’MMORPG.

L’evento crossover è programmato tatticamente per precedere l’uscita di ‘Dawntrail’, la nuova espansione del gioco. Il crossover prevede tra le sue ricompense una cavalcatura di Torgal adulta, un cucciolo di Torgal companion e un set ispirato all’abbigliamento di Clive, il protagonista di Final Fantasy XVI. L’evento presenta anche una nuova serie di missioni intitolata “The Path Infernal” che culminerà in una battaglia con Ifrit, che in Final Fantasy XVI è l’Eikon del protagonista.

Ma non è tutto perché come da tradizione il crossover permetterà al team di integrare all’interno delle meccaniche di gameplay elementi provenienti dal gioco “ospite”, che in questo caso si tradurranno nella possibilità di sfruttare le abilità speciali di Clive durante i combattimenti.

La beta di Final Fantasy XIV per Xbox

Per quanto riguarda l’attesa beta di Final Fantasy XVI per Xbox Series X e S, Square Enix ha confermato che gli utenti delle due console di Microsoft potranno provare l’MMO nel mese di febbraio. Una data più precisa non è stata ancora comunicata.

Ricordiamo che la nuova espansione arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Xbox Series nell’estate 2024.