Robocop Vs Predator: il nuovo gioco di Oscar Celestini è disponibile gratuitamente su itch.io

Robocop Vs Predator è un cross-over che riunisce due glorie del cinema degli anni ’80

Il fumettista e sviluppatore Oscar Celestini, già autore di diversi giochi (incluso il recente Last Beat), ha pubblicato in questi giorni un nuovo gioco freeware su PC che guarda con occhio decisamente nostalgico alle grandi glorie cinematografiche degli anni ’80: Robocop Vs Predator.

Questo cross-over fan made si ispira agli sparatutto bidimensionali dell’era Game Boy, SNES e SEGA Mega Drive. Nello specifico il gioco riprende la palette monocolore, a scelta tra Verde o Gigio per ricalcare proprio i giochi del primo storico Game Boy.

Il titolo, realizzato con una convincente pixel art, riunisce il super poliziotto di Detroit e l’iconico, quanto letale cacciatore alieno all’interno di cinque livelli particolarmente impegnativi e che puntano a saziare la fame degli appassionati di retro games.

Il gioco è pensato sia per Joypad o tastiera (alcuni pad non sono compatibili con Clickteam fusion, ma è possibile configurare facilmente qualsiasi controller utilizzando JoiToKey o app gratuite simili per configurarli)

Robocop Vs Predator è scaricabile gratuitamente da itch.io.