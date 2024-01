Double Fine conferma nuovi giochi in sviluppo e le celebrazioni per il 25° anniversario

Con un post affidato ai social, lo sviluppatore Double Fine, che ricordiamo essere parte dei Microsoft Studios di Xbox, ha confermato su X che ci sono nuovi progetti in fase di sviluppo.

Nello specifico lo studio ha fatto sapere che ci sono cose in serbo per le celebrazioni del 25° anniversario di Double Fine, che cadrà proprio nel 2024 e che saranno svelati maggiori dettagli quando tutto sarà pronto.

it's the new year. I've been in meetings. I got a COVID shot. I'm drinking tons of water. and double fine? is making games!

there's cool things in store that we'll share when we're ready. between that and plans for our 25th anniversary shenanigans there's tons of fun on the way. pic.twitter.com/rFIWvqT8g2

— Double Fine (@DoubleFine) January 3, 2024