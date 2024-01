Suicide Squad: Kill the Justice League – il trailer di lancio

Ecco il trailer di lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League

Warner Bros. Games e DC hanno svelato il trailer di lancio con il gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios. Il nuovo trailer mostra Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark in azione mentre si tuffano a capofitto nel caos che sta travolgendo Metropolis per fronteggiare le forze di Brainiac.

Dal comunicato stampa:

Il video permette di dare un’occhiata alle epiche battaglie in cui i giocatori combatteranno contro Lanterna Verde, The Flash e altri nemici nell’impossibile missione di sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile dal 2 febbraio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). La versione per l’Epic Games Store (PC) sarà disponibile dal 5 marzo. Suicide Squad: Kill the Justice League per tutte le piattaforme di lancio può già essere preordinato.