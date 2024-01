Martha is Dead diventerà un film, i primi dettagli

Martha is Dead diventerà un film live-action

Il publisher britannico Wired Productions e la società di produzione cinematografica svedese Studios Extraordinaires hanno annunciato una partnership esclusiva per un adattamento cinematografico del videogioco italiano “Martha is Dead“, di cui trovate la nostra recensione qui.

Ambientato nel paesaggio pittoresco ma devastato della Toscana nel 1944, “Martha Is Dead” intreccia una narrazione inquietante sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. Il giocatore veste i panni di Giulia, una giovane donna intrappolata in un mistero agghiacciante dopo la morte della sorella gemella, Martha.

“Ogni elemento di ‘Martha Is Dead’ è stato creato con straordinaria precisione e cura. La complessità della narrazione è stata meticolosamente pianificata, visualizzata e persino modellata con in mente una qualità cinematografica “, afferma Luca Dalcò, fondatore e direttore di LKA, scrittore e designer di “Martha è Dead”. “ Dargli vita come film è un sogno che diventa realtà.”

Celebrato per i suoi dettagli mozzafiato e il suo realismo, “Martha Is Dead”, ha raccolto il plauso della critica mondiale per la sua capacità di fondere i confini tra realtà, superstizione e tragedia della guerra, in un mistero accattivante che tiene i giocatori con il fiato sospeso fino alla fine. fine del gioco.

” La narrativa avvincente e l’ambientazione unica del gioco lo rendono un candidato perfetto per un adattamento cinematografico “, afferma Leo Zullo, amministratore delegato di Wired Productions. “ Siamo entusiasti di unire le forze con Studios Extraordinaires per creare un’esperienza cinematografica storica, unendo l’arte del gioco e del cinema in un modo senza precedenti ”.

L’adattamento sarà guidato da Studios Extraordinaires, una potenza creativa da André Hedetoft e Andreas Troedsson specializzata nella realizzazione di film d’azione, horror e di fantascienza di fascia alta da storie originali e giochi straordinari.

“‘Martha Is Dead’ è un capolavoro narrativo, che intreccia abilmente un affascinante mistero di omicidio dal punto di vista di una giovane donna in un modo mai fatto prima”, affermano André e Andreas di Studios Extraordinaires . “Siamo ansiosi di dare vita a questa storia inquietante, offrendo sia ai fan che ai nuovi arrivati ​​un tour de force cinematografico, pur rimanendo fedeli all’essenza commovente del gioco.”

Attualmente in fase di sviluppo attivo, l’adattamento cinematografico di “Martha Is Dead” è stato realizzato in stretta collaborazione con Luca Dalcò, fondatore e direttore di LKA, e creatore di Martha Is Dead. André Hedetoft e Andreas Troedsson saranno co-registi del film. Oltre alla regia, André porta ulteriore esperienza come sceneggiatore che scrive la sceneggiatura, mentre Andreas Troedsson assume anche il ruolo di direttore della fotografia, garantendo un adattamento visivamente sbalorditivo e meticolosamente realizzato.