Indiana Jones e l’antico Cerchio: trailer e dettagli sulla nuova esclusiva Xbox e PC

Indiana Jones e l’antico Cerchio è la nuova avventua dell’archeologo più famoso del cinema

In occasione del Developer_Direct di Xbox. Bethesda Softworks e MachineGames, in collaborazione con Lucasfilm Games, hanno presentato ufficialmente Indiana Jones e l’antico Cerchio.

Il gioco si presenta come un’avventura in soggettiva piena d’azione cinematografica ambientata tra gli eventi di I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata.

Ecco il comunicato stampa:

I giocatori vestiranno i panni di Indiana Jones e, in quest’avventura per giocatore singolo incentrata sulla narrativa, partiranno per un viaggio intorno al mondo nel periodo più fiorente della carriera del leggendario archeologo. Scopri le risposte a uno dei più grandi misteri della storia in Indiana Jones e l’antico Cerchio™, in uscita quest’anno per Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

Prodotto dal famoso autore di videogiochi Todd Howard, Indiana Jones e l’antico Cerchio™ trasporta i giocatori nel 1937, anno in cui delle forze sinistre sono alla ricerca di un antico potere. Nei panni di Indiana Jones, i giocatori impareranno a padroneggiare la frusta e l’ingegno di Indy per svelare un terribile complotto in un’epica avventura intorno al mondo.



La caratteristica frusta di Indy resta il fulcro del suo equipaggiamento e può essere usata per distrarre, disarmare e attaccare i nemici, nonché per esplorare l’ambiente. Nel corso del gioco, i giocatori affronteranno sequenze basate sulla narrativa e mappe a mondo aperto. In questo titolo pieno di avventura, azione coinvolgente ed enigmi intriganti, occorrerà destreggiarsi tra furtività, combattimenti corpo a corpo in soggettiva e sparatorie per infiltrarsi, lottare e risolvere enigmi superando il nemico in astuzia e abilità.



Indiana Jones e l’antico Cerchio uscirà più avanti quest’anno per Xbox Series X|S, PC e Game Pass.