Suicide Squad: Kill the Justice League – Joker arriverà marzo con la Season 1

Svelato il primo personaggio giocabile post-lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League

L’episodio 3 di Suicide Squad Insider ha rivelato i dettagli del DLC post lancio che arriveranno su Suicide Squad: Kill the Justice League.

Per continuare l’avventura dopo aver terminato la storia principale, ogni stagione sarà incentrata su un personaggio DC differente e includerà delle realtà alternative invase da Brainiac e conosciute come Elseworlds.

A partire da marzo 2024, Suicide Squad: Kill the Justice League – Stagione 1 vedrà l’arrivo dell’iconico supercriminale DC Joker, nella versione Elseworlds. Equipaggiata con un ombrello a razzo per sfrecciare in volo tra i tetti della città, questa nuova versione di Joker si unirà alla lotta con armi uniche e sarà dotato di tecniche di combattimento e di spostamento personalizzate.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Stagione 1 includerà diversi contenuti gratuiti, tra cui:

Il Joker come nuovo personaggio giocabile

Nuovo ambiente giocabile a tema Joker

Due episodi con nuove missioni, attività e roccaforti

Nuovi varianti per scontri con i boss e nemici

Nuove armi e attrezzature a tema villain DC

Nuovo contenuto dell’Enigmista

Per le future stagioni 2-4 saranno introdotti tre nuovi personaggi giocabili, tre nuove ambientazioni giocabili, nuove armi, set di equipaggiamenti a tema, attività, aggiornamenti di metà stagione e altro ancora.

Nel terzo episodio Suicide Squad Insider possiamo vedere anche l’attore Jason Issacs, la voce di Brainiac in Suicide Squad: Kill the Justice League, che approfondisce le motivazioni del personaggio e dei suoi piani finali.