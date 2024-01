NieR Re[in]carnation chiuderà il 30 aprile, a marzo l’ultimo capitolo

Brutte notizie per gli appassionati dell’universo di NieR, Square Enix ha annunciato ufficialmente la chiusura dei servizi del gioco mobile NieR Re[in]carnation per il 30 aprile.

Lo sviluppatore del gioco Applibot ha confermato che il capitolo conclusivo della storia sarà disponibile dal 28 marzo.

Lo sviluppatore ha svelato la nuova roadmap ufficiale che accompagnerà i giocatori fino alla fine del servizio previsto per Aprile.

Nel comunicato si legge:

Per esprimere la nostra gratitudine per tutto il supporto che abbiamo ricevuto, offriremo 10 evocazioni gratuite al giorno con apparizioni di personaggi per un tempo limitato e altro ancora. Verranno offerti anche regali settimanali di gemme.

Una serie di costumi diversa apparirà ogni settimana nelle 10 evocazioni giornaliere gratuite organizzate come parte di questo evento. Inoltre, settimanalmente verranno assegnati diversi oggetti come parte delle missioni settimanali.